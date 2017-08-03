Суд виправдав генерала Держприкордонслужби, який отримав 10 років за хабар

Апеляційний суд Києва скасував вирок екс-керівникові департаменту матеріально-технічного матеріального забезпечення Держприкордонслужби Олегу Лантвойту, який отримав 10 років в'язниці за хабарництво.

Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Ось така інформація адвоката засудженого/на цей час виправданого судом генерал-лейтенанта Лантвойта. Такий факт має місце", - написав він на Facebook, зазначивши, що буде внесена касаційна скарга на рішення Апеляційного суду.

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