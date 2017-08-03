Найголовніше за день
Добірка найважливіших новин за 3 серпня на Українській правді.
Про Кличка. Титулованный украинский боксер Владимир Кличко завершает свою спортивную карьеру.
Про "Енергоатом". Сина колишнього гендиректора НАЕК "Енергоатом" і Южно-Української АЕС Артема Кіма затримали за підозрою в розкраданні 27 млн грн "Енергоатома".
Про Крим. Німецький концерн Siemens може втратити від 100 до 200 мільйонів євро виручки в Росії через скандал з поставками турбін до тимчасово окупованого Криму.
Про санкції проти РФ. Закон "Протидія супротивникам Америки через санкції", підписаний президентом США Дональдом Трампом у середу, передбачає виділення коштів на підтримку енергетичної безпеки України.
Про Розенблата. Народний депутат Борислав Розенблат збирав дані про всі компанії, які отримали ліцензії на видобуток бурштину в Житомирській області.
А його сестра Олена Розенблат, яка є депутатом Новоград-Волинської райради, задекларувала 6,9 млн гривень позики у дружини депутата Жанни й частину житлового будинку в Житомирській області, яку їй подарував депутат.
Про Супрун. В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун отримала українське громадянство відповідно до чинного законодавства України.
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