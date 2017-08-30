Посольство: Українців немає серед постраждалих від урагану в Техасі

Станом на вечір 29 серпня українців немає серед загиблих або госпіталізованих від урагану "Гарві" в штаті Техас.

Про це повідомляє Посольство України в США на сторінці в Facebook.

"Посольство разом з Почесним консульством України у Х’юстоні продовжує ретельний моніторинг ситуації щодо громадян України, які перебувають на території наслідків стихійного лиха, та у разі потреби готове оперативно відреагувати та надати допомогу", - йдеться в повідомленні.

Українців, в разі потрапляння в надзвичайну ситуацію у зв'язку з ураганом і його наслідками, просять звертатися на гарячу лінію Посольства України в США, тел: +1 202 322 2616.

"Гарві" став найбільш руйнівним ураганом на території США за останні 12 років, з тих пір як в 2005 році як на країну обрушився ураган "Катріна". Тоді загинули приблизно 1800 осіб.