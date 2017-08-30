Штаб: Бойовики обстрілюють ділянку розведення сил у Станиці Луганській

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Середа, 30 серпня 2017, 03:28

Бойовики продовжують обстріл ділянки розведення сил в районі Станиці Луганської.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ і російській стороні СЦКК про готовність підрозділів ЗСУ до відведення своїх сил і засобів на ділянці розведення в районі селища за умови виконання Мінських домовленостей. Однак терористи продовжують порушувати режим тиші в цьому районі.

"Так, 28 серпня за напрямком гора Князя Ігоря - Станиця Луганська бойовики вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї по позиціям сил АТО. На щастя, загиблих та поранених з боку сил АТО нема", - відзначили в штабі.

У штабі наголосили, що такі дії бойовиків відтерміновують розведення сил.

У той же час сили АТО продовжують підтримувати режим припинення вогню.

Теми: АТО Донбас
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