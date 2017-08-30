Радбез ООН засудив ракетні випробування Північної Кореї

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Середа, 30 серпня 2017, 05:03

Рада Безпеки ООН на засіданні у вівторок засудила запуск ракети КНДР, яка пролетіла над Японією.

Про це повідомляє Reuters.

"Рада Безпеки різко засуджує КНДР за її обурливі дії і вимагає, щоб КНДР негайно припинила всі подібні дії. Рада Безпеки підкреслює, що ці дії КНДР є не тільки загрозою для регіону, а й для всіх держав-членів ЄС", - йдеться в заяві.

Радбез ООН також висловив "свою прихильність до мирного, дипломатичного і політичного рішення".

У ніч на 29 серпня Північна Корея здійснила черговий запуск ракети. Збройні сили Південної Кореї заявили, що ракета була запущена з району Сунан недалеко від північнокорейської столиці. Вона пролетіла 2700 км, досягнувши висоти близько 550 км. Ракета пролетіла над Японією і впала в Тихому океані.

Раніше Північна Корея заявляла, що розглядає питання про запуск чотирьох ракет в район острова Гуам, де розташована американська військова база.

Як повідомлялось, 26 серпня Північна Корея запустила три балістичні ракети малої дальності.

Нагадаємо, 5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняв резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавляють Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає $3 млрд на рік.

Теми: ООН Північна Корея
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