МЗС ФРН не хоче "льодовикового періоду" у відносинах з Росією

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Середа, 30 серпня 2017, 05:44

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель вважає, що Вашингтон і його європейські партнери повинні зробити так, щоб нові санкції США, спрямовані проти Росії, не привели до "нового льодовикового періоду" між Москвою і Заходом.

Про це він заявив після зустрічі 29 серпня у Вашингтоні з Державним секретарем США Рексом Тіллерсона, передає "Радіо Свобода".

Він відзначив заклопотаність Європи щодо можливих побічних ефектів нового закону про санкції проти Росії, недавно прийнятого Конгресом США і підписаного президентом Дональдом Трампом.

"Не повинно бути нового льодовикового періоду між Росією і Заходом", - заявив Габріель.

Теми: Німеччина Росія
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