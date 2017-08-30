Лутковська просить РФ повідомити, де викрадений з Білорусі українець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська звернулась до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової щодо зниклого в Білорусі українця Павла Гриба.

Про це повідомили на сайті українського омбудсмена.

За інформацією уповноваженого з прав людини, зниклого українця було передано правоохоронним органам Російської Федерації.

"Прошу Вас перевірити інформацію про факт затримання Павла Гриба, правових підставах затримання, про його місцезнаходження, умови тримання і стан його здоров’я", - йдеться у листі Лутковської.

За словами українського омбудсмена, викликає серйозна занепокоєння те, що у батьків Павла Гриба відсутня будь-яка інформація про те, у якій установі перебуває їхній син і на яких підставах.

Як відомо, 27 серпня колишній український офіцер, а нині військовий капелан Ігор Гриб заявив, що його 19-річний син Павло 24 серпня поїхав до Білорусі і зник.

Гриб дізнався, що його син перебуває в російському розшуку за звинуваченням у терористичній діяльності. Інформацію про затримання у правоохоронних органах Білорусі Грибу не підтвердили.

Батько впевнений, що юнака викрала ФСБ РФ через його патріотичні погляди, виманивши його на територію Білорусі за допомогою дівчини-росіянки.

Консул України в Мінську повідомив, що Павла Гриба немає серед затриманих у СІЗО Білорусі.

Посольство України в Мінську направило ноту в МЗС Білорусі, щоб з'ясувати місцеперебування Павла Гриба.

29 серпня 17-річна росіянка з Сочі зізналася, що запросила українця Павла Гриба в Білорусь під тиском співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

29 серпня білоруська служба "Єврорадіо" повідомило, що, за їхньою інформацією, Павло Гриб перебуває в ФСБ російського Краснодара.

Олег Твердь, для УП