У Харкові побили депутата-антикорупціонера

У Харкові побили депутата облради від "Самопомічі", голову "Харківського антикорупційного центру" Дмитра Булаха.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі Харківської поліції.

"Він сам поки що в поліцію не звертався. Медики його забрали, і вони повідомили в поліцію. Ми зараз намагаємося дізнатися більше і підготувати офіційну інформацію", - відзначили в прес-службі.

Також у повідомленні поліції у Facebook зазначено, що справу взяв під особистий контроль начальник харківської поліції Анатолій Дмитрієв.

Антикоррупционера Дмитрия Булаха избили по дороге на работу недалеко ст.м. ХТЗ в #Харьков. Попало по голове и ребрам. Сейчас - в неотложке. pic.twitter.com/V0223Vmp8O — Корень в квадрате (@korenvkvadrate) August 30, 2017

Водночас сам Булах розповів про побиття "Depo.Харків".

"Напали ззаду. Мабуть, поламані ребра, не можу говорити", - сказав Булах.

Також він додав, що напали на нього у середу близько 12:20 поблизу станції метро "Харківський тракторний завод".

Окрім того, Ігор Черняк у своєму Facebook написав, що нападників було двоє.

"Спочатку вдарили важким предметом по голові ззаду, після чого добивали ногами. Травми серйозні", - зазначив він.

У свою чергу член правління "Харківського антикорупційного центру" Дмитро Дробот розповів "Українській правді", що Булах перебуває у 4-й міській клінічній лікарні Харкова.

"Він ходить, але, наскільки я розумію, його переведуть в операційну зашивати рвану рану на голові. Також начебто є перелом щелепи та поламані ребра. Це те, що сказали лікарі", - розповів він.

Дробот сказав, що вони пов’язують напад виключно з антикорупційною діяльністю і заявивив про стеження.

"У нас були непрямі погрози. Під домом іншого члена правління були люди, яких він неодноразово помічав і які стежили за ним", - зазначив він.

Член правління також розповів, що з ними неодноразово пробували "домовитись".

"З нами декілька разів намагалися домовитися, щоб ми щось не публікували або зупинили свою діяльність. Але ми сказали, що нічого не буде, і підтверджували це декілька разів у неформальних спілкуваннях", - сказав Дробот.

Він уточнив, що такі звернення надходили стосовно "корпоративної схеми" нардепа від "Опоблоку" Дмитра Добкіна та мера Харкова Геннадія Кернеса.

"Зібрані нами матеріали послужили тому, що з Добкіна зняли депутатську недоторканність", - зазначив Дробот.

"І буквально вчора у нас була публікація по справі, де фігурує Кернес", - додав він.

Олег Твердь, для УП