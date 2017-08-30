Поїзди до Перемишля на 11 днів змінять маршрут

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Середа, 30 серпня 2017, 14:57

З 16 по 27 жовтня швидкісні поїзди Інтерсіті+ Київ–Перемишл курсуватимуть лише до станцій Медика у Польщі та Львів.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укрзалізниці".  

"З 16 по 27 жовтня 2017 року, в зв’язку з проведенням робіт з модернізації залізничної лінії на території Польщі, рух поїздів по колії 1520 мм на дільниці

Перемишль – Хурко не здійснюватиметься. ПАТ "Укрзалізниця" звертає увагу пасажирів, що в зазначений період швидкісні поїзди Інтерсіті+, які курсують з України до Польщі, обмежуватимуть маршрут прямування до станції Медика (Польща) та до Львова", - повідомили в УЗ.

Вказується, що для пасажирів, які прямують до Перемишля, на станції Медика польська залізниця забезпечить пересадку пасажирів на автобуси до Перемишля та в зворотному напрямку.

"Другий поїзд Інтерсіті+ до Польщі - №716/715 Київ – Перемишль – Київ через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль – у період з 16 по 27 жовтня курсуватиме діючим розкладом, але з обмеженням маршруту до ст. Львів", - повідомили в УЗ.

Як відомо, 24 серпня у перший рейс вирушив поїзд Інтерсіті+ №715/716 Київ – Перемишль, що курсує до Польщі через Вінницю, Хмельницький  та Тернопіль.

Українська правда

Теми: Укрзалізниця транспорт Польща
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