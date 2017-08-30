Заступнику мера Ірпеня видали браслет додому

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Середа, 30 серпня 2017, 15:36

Шевченківський районний суд Києва 30 серпня призначив заступнику міського голови Ірпеня Дмитру Христюку домашній арешт та електронний браслет.

Про це повідомляє сайт "Громада Приірпіння".

За даними видання, прокуратура вимагала утримувати чиновника під вартою або призначити заставу у 18 мільйонів гривень. Свою позицію прокурор аргументував тим, що Христюк може переховуватися, бо двічі не з’являвся до правоохоронців на виклик.

Суд присудив домашній арешт на 60 діб та носіння електронного браслету до 29 жовтня.

Раніше повідомлялося, що заступнику Ірпінського міського голови Дмитру Христюку, якому раніше дорікнули за незадекларовану квартиру, вручили підозру.

Крім того, ЗМІ повідомляли, що за підписами членів виконкому Ірпеня Дмитра Христюка та Лідії Михальченко мільйони з бюджету виділили ТОВ "Буденергосоюз", зареєстрованому у 2016 році на Віталія Дасюка, який помер ще у 2012 році.

Українська правда

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