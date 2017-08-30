Клімкін в Будапешті поговорить про зниклого в Білорусі Гриба

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Середа, 30 серпня 2017, 17:31

Міністр іноземних справ Павло Клімкін обговорить справу зниклого сина капелана Ігоря Гриба з колегою з Білорусі Володимиром Макеєм.

Про це у Twitter повідомив сам Клімкін.

"Завтра в Будапешті планую обговорити справу зниклого громадянина України Павла Гриба з білоруським колегою Макеєм, - написав міністр.

Раніше "Українська правда" писала, що військовий капелан Ігор Гриб заявив, що його 19-річний син Павло 24 серпня поїхав до Білорусі і зник.

Пізніше білоруські силовики заявили, що українця Гриба у них немає. В ЗМІ з’явилась інформація про те, що за неофіційними даними зниклий перебуває в управлінні ФСБ в Краснодарі.

Однак прес-офіцер УФСБ РФ по Краснодарському краю відмовився від коментарів та порадив дзвонити за інформацією до Москви.

Посольство України в Мінську направило ноту в МЗС Білорусі, щоб з'ясувати місцеперебування Павла Гриба.

Українська правда

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