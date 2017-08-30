Навальний показав секретну дачу Путіна

На острові Лодочний недалеко від міста Виборг була побудована нова дача для президента Росії Володимира Путіна на ділянці в майже 50 га.

Про це йдеться в розслідуванні російського опозиціонера Олексія Навального

Сама вілла - історична будівля вілла Селлгрена, побудована на початку 20 століття.

"Гарний триповерховий будинок з терасами, літні сади, свій причал. Коли ця вілла була в хорошому стані, її використовували для зйомок фільмів", - розповідає Навальний.

Віллу для Путіна, як стверджує "Дождь" в своєму розслідуванні, почали конструювати десь в 2011-2013 роках.

"До будівництві доклався Ілля Трабер. Це кримінальний авторитет з Петербурга 90-х, тісно пов'язаний з тодішнім мером міста - Володимиром Путіним", - зазначає Навальний.

Як стверджує російський опозиціонер, ділянку землі, де розташована вілла, перебуває в оренді Сергія Руднова, сина нещодавно померлого Олега Руднова, якого називають давнім другом Путіна.

"По-друге, земля під віллою та іншими будинками з 2005 року перебуває в оренді іншої людини - Сергія Колеснікова", - говорить він.

Саме Колесніков розповів про палац Путіна в Геленджику за 1 млрд доларів, який він будував разом з іншим соратником Путіна Миколою Шамаловим.

Навальний також зазначив, що вілла Путіна на острові Лодочний посилено охороняється.

"До будинків не підпускають нікого. А на в'їзді навіть відбирають мобільні телефони, щоб не фотографували. Ну, що так охороняють? Спецоб'єкти. І дуже важливі спецоб'єкти. Навіть до будинків і палаців Медведєва можна підійти впритул", - підкреслює він.

Навальний також розповідає, що за 5 км до в'їзду на територію будівель є табличка "База відпочинку "Сибур".

"В жодних публічних документах компанії "Сибур" ми цю базу відпочинку не знайшли", - стверджує він.

Серед власників компанії є найкращий друг Путіна Геннадій Тимченко та його зять Кирило Шамалов.

"Сукупність доказів явно вказує нам на стандартну корупційну схему Володимира Путіна. Його особисті активи записуються на його найближчих друзів. І ці друзі казково збагатилися за останні 17 років. І поки їм не загрожують жодні антикорупційні розслідування", - вважає російський опозиціонер.

Українська правда