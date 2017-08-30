У Рівному затримали "радикала" з хабарем і бульбулятором

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Середа, 30 серпня 2017, 18:21

Депутата "Радикальної партії" Рівненської міської ради Володимира Кудріна затримали за хабарництво.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

За даними СБУ, депутат вимагав 5 тисяч доларів від одного з місцевих приватних підприємців за те, щоб не заважати будівельній діяльності комерсанта депутатськими запитами й перевірками з боку органів контролю.

"Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисник запропонував бізнесмену передати гроші через посередника, який виступав його довіреною особою. Співробітники СБ України затримали депутата та спільника в офісі після отримання всієї суми хабара", – інформує СБУ.

"Під час обшуку у приміщенні правоохоронці також виявили понад півкілограма обробленого бурштину та наркотики", – зазначено в повідомленні.

 
 

Інформацію про затримання рівненського депутата підтвердило "Українській правді" і джерело в Генеральній прокуратурі.

 

"Джентельменський набір "радикала" – хабар, бурштин і бульбулятор", – зазначило джерело.

 

Кудріна та його спільника затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

 

Вирішується питання про оголошення їм підозри в скоєнні злочину у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Українська правда

Теми: хабар Радикальна партія СБУ
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