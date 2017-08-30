Порошенко попросив конгресменів США дати Україні зброю

Влада України просить США збільшити асигнування на програми безпекової допомоги українській державі, включаючи надання озброєнь оборонного характеру.

Про це сказав президент Петро Порошенко від час зустрічі з делегацію Конгресу США, повідомляє прес-служба глави держави.

Також він сподівається на допомогу в лікуванні та реабілітації українських бійців в Америці.

Порошенко подякував Конгресу за участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема кошти на програми підтримки України у проекті бюджету США на 2018 рік.

Члени делегації на чолі з головою підкомітету з питань зовнішньополітичної діяльності, закордонних операцій та пов'язаних програм комітету з питань асигнувань Палати представників Конгресу Гарольдом Роджерсом запевнили, що продовжать політично та фінансово підтримувати Україну у її боротьбі та реформаторських зусиллях.

Порошенко також висловив сподівання на підтримку конгресменами зусиль України, спрямованих на офіційне визнання США Голодомору 1932-1933 років геноцидом Українського народу.

Він також висловив солідарність із американським народом у зв’язку з ураганом "Харві", який вирує у штаті Техас.