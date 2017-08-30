Порошенко попросив конгресменів США дати Україні зброю

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Середа, 30 серпня 2017, 21:24

Влада України просить США збільшити асигнування на програми безпекової допомоги українській державі, включаючи надання озброєнь оборонного характеру.

Про це сказав президент Петро Порошенко від час зустрічі з делегацію Конгресу США, повідомляє прес-служба глави держави.

Також він сподівається на допомогу в лікуванні та реабілітації українських бійців в Америці.

Порошенко подякував Конгресу за участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема кошти на програми підтримки України у проекті бюджету США на 2018 рік.

Члени делегації на чолі з головою підкомітету з питань зовнішньополітичної діяльності, закордонних операцій та пов'язаних програм комітету з питань асигнувань Палати представників Конгресу Гарольдом Роджерсом запевнили, що продовжать політично та фінансово підтримувати Україну у її боротьбі та реформаторських зусиллях.

 

Порошенко також висловив сподівання на підтримку конгресменами зусиль України, спрямованих на офіційне визнання США Голодомору 1932-1933 років геноцидом Українського народу.

Він також висловив солідарність із американським народом у зв’язку з ураганом "Харві", який вирує у штаті Техас.

Теми: США Порошенко зброя армія АТО
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