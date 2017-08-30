У МЗС не розуміють, де Гриб, а білоруси не дуже сприяють

Українські дипломати роблять усе можливе, щоб з’ясувати місцезнаходження зниклого в Білорусі Павла Гриба, попри відсутність належного рівня співпраці з білоруської сторони.

Про це заявила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль в інтерв’ю "5 каналу", повідомляє "Укрінформ".

"Ми намагаємося з’ясувати ситуацію і взагалі зробити все можливе для того, щоб змінити цю ситуацію. Звичайно, сказати, що білоруси співпрацюють так, як належить, ми, на жаль, не можемо", – сказала вона.

Зеркаль додала, що білоруська сторона отримала ноту з цього питання.

Водночас заступник міністра не змогла ані підтвердити, ані спростувати інформацію про ймовірне перебування Павла Гриба в Росії.

"Ми підняли всіх консулів, усі працюють і всі намагаються з’ясувати ситуацію... Ми не розуміємо, де фактично, фізично він (Павло Гриб – ред.) знаходиться", – констатувала вона.

Раніше колишній український офіцер, а нині військовий капелан Ігор Гриб заявив, що його 19-річний син Павло 24 серпня поїхав до Білорусі і зник.



У поліції Гомеля Грибу-старшому повідомили, що його син перебуває в розшуку за терористичну діяльність, але інформацію про затримання не підтвердили.



Батько впевнений, що юнака викрала ФСБ РФ через його патріотичні погляди.

17-річна росіянка з Сочі нібито запросила українця Павла Гриба в Білорусь під тиском співробітників Федеральної служби безпеки РФ.



Посольство України в Мінську направило ноту в МЗС Білорусі, щоб з'ясувати місцеперебування Павла Гриба.