Українська армія готова дати відсіч Росії – Турчинов

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Середа, 30 серпня 2017, 23:30

Збройні сили України готові відповісти Росії в разі провокацій під прикриттям російсько-білоруських військових навчань "Захід-2017".

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов журналістам у с. Нові Петрівці Київської області у середу, повідомляє його сайт.

"Ми уважно спостерігаємо за концентрацією військ безпосередньо біля наших кордонів у рамках проведення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2017", і Збройні сили України готові дати відповідь на будь-яку провокацію", – сказав секретар РНБО.

Він повторив, що частина озброєння і військовослужбовців можуть залишитися на території Білорусі після завершення навчань.

За словами Турчинова, на проведення цих навчань витрачаються "колосальні ресурси", зокрема, задіяні понад 7 тисяч залізничних платформ для перекидання військ.

"Безумовно, Російська Федерація цими навчаннями демонструє свою здатність до ведення континентальної масштабної війни в Європі – і саме це, на їх думку, може бути попередженням для Заходу, щоб він не втручався у нові авантюри, які Кремль може спровокувати як на теренах України, так і на теренах інших незалежних країн в регіоні", - заявив він.

Але наголосив, що "Збройні сили України готові дати відсіч ворогові".

Теми: Турчинов Росія армія
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