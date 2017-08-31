Найцікавіше: 2004. Ющенко зізнався, що був чесним комуністом 2009. Політики піаряться у шкільних щоденниках 2015. Під час протестів проти децентралізації під парламентом підірвали гранату

2001, п’ятниця

Стає остаточно зрозумілим, що напередодні виборів праві не будуть об’єднуватися у єдиний блок. Партія "Собор" назвала некоректними твердження представників "Нашої України", що у блок НУ входять всі національно-демократичні правоцентристські сили. От "Собор" – одна з таких сил, але вона у складі "Форуму національного порятунку" Юлії Тимошенко.

2002, субота

КПУ офіційно заявила, що візьме участь у всеукраїнських акціях протесту разом із Соцпартією та БЮТ. Лідер Компартії Петро Симоненко пояснив, що партія йде на компроміс з цими силами, оскільки їхні цілі стосовно відставки президента Кучми співпадають.

Об’єднуються і пропрезидентські сили. Лідери шести парламентських партій заявили про підтримку ініціатив Леоніда Кучми і готовності до налагодження співпраці між усіма гілками влади.

2004, вівторок

– "Дозвольте, я представлюсь: Ющенко Віктор Андрійович, батько п'ятьох дітей, не судимий… Я був комуністом, чесним комуністом, я входив у п'ятірку найкращих банкірів світу, я не краду". Кандидат у президенти презентує себе у передвиборчій поїздці.

– "Нам не треба революційних змін, бо революції завжди ведуть до непередбачуваних наслідків". Президент Леонід Кучма вважає, що головне для країни – стабільність.

– У Києві відбулося відкриття Російського клубу. На церемонію прийшли прем’єр Віктор Янукович, та глави АП України і Росії Віктор Медведчук і Дмитро Медвєдєв. Офіційно метою клубу є прояснення позиції Росії для української громадськості. Неофіційно клуб працюватиме на перемогу Януковича.

2005, середа

– І знову про "сина бога". УП з’ясувало, що елітний телефон Vertu, ціна якого складає кілька тисяч, подарував сину президента Андрієві Ющенку Олесь Довгий.

– Продовжується конфлікт навколо Нікопольського заводу феросплавів, на який претендують групи Пінчука та Коломойського. Так Нікопольський суд заборонив виконувати рішення зборів акціонерів (зокрема – кадрові питання), яких скликала група "Пріват". У Фонді держмайна вважають ці збори незаконними. Міліція офіційно взяла територію заводу під охорону і застерігає від силових зіткнень.

2006, четвер

Україна увійшла в десятку країн за рівнем піратства у сфері програмного забезпечення. Про це заявили у Майкрософт. Проте країна демонструє успіхі у боротьбі з піратством: два роки тому Україна входила в першу трійку чорного списку.

2007, п’ятниця

– ICTV звинуватило "Інтер" у плагіаті. Генпродюсер ICTV Олександр Богуцький вважає, що проект "Свобода із Савіком Шустером", який запустився на "Інтері", є копією "Свободи слова", яку вів Шустер. Час виходу цих програм також збігається.

У свою чергу Шустер нагадав, що проект "Свобода слова" він вів ще на російському телебаченні.

– На Донеччині нерозкритих злочинів стільки, скільки у Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Луганській і Львівській областях разом узятих. Таку статистику навів президент Віктор Ющенко, який розкритикував роботу МВС.

– Юлія Тимошенко обіцяє з 1-го січня 2008 року скасувати обов‘язковий призов юнаків до армії. "Ми беремо на себе зобов‘язання з 1-го січня 2008-го року припинити знущання над народом, коли наших 18-річних хлопців беруть на строкову службу", – сказала вона.

2009, понеділок

– Перше вересня надає політикам можливість попіаритися. Так в школах Києва дітям роздали щоденники, на обкладинці яких зображена прем’єр Юлія Тимошенко з ТигрЮлею. А Віктор Янукович в рамках акції "Янукович почує кожного" зустрівся з хлопчиком-сиротою, якому подарував іменний годинник і нібито віддав свій мобільний телефон.

– Кабмін починає перевірку об’єктів, які закріплені за Держуправлінням справами при президенті. Як пише "Дело", уряд хоче підпорядкувати більшість цих об’єктів собі.

2010, вівторок

– Українці і росіяни платять за газ однаково, стверджує міністр палива і енергетики Юрій Бойко, і суттєво підвищуватися ціна не буде. А от російський прем’єр Володимир Путін впевнений, що знижка за газ, яку надає Росія Україні – "надто дорога ціна" за продовження перебування Чорноморського флоту РФ у Криму.

– Екс-міністра економіки Богдана Данилишина оголосили у міжнародний розшук. Його звинувачують у збитках, нанесених державі, на кілька мільйонів гривень.

2011, середа

– Біля адміністрації президента палили плакати та кидали димові шашки. Активісти від "Свободи", УНП, КУН та інших політичних організацій протестували проти репресій.

– Суд заборонив Миколі Мельниченку поширювати інформацію про нібито причетність спікера Володимира Литвина до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Таким чином суд задовольнив позов Литвина, який вимагав від Мельниченка спростувати заяви про те, що спікер був замовником та ідеологом вбивства Гонгадзе.

2012, п’ятниця

– Янукович, Ахметов, Льовочкін, Янукович – так виглядає перша четвірка найвпливовіших українців за версією журналу "Кореспондент". Другий Янукович – це син президента Олександр, який володіє МАКО Холдингом.

– Телеканал ТВі продовжує втрачати глядачів "у кабелі". Компанія "Воля" припинила транслювати канал у базовому пакеті та перевела його в розширений.

2013, субота

– У Партії регіонів виховують виборців змалечку. Міносвіти Криму розробило для школярів щоденник, який містить рекламу нардепів від ПР, а також привітання від президента Віктора Януковича та кримського прем’єра Анатолія Могильова.

– Активістки Femen втекли з України, побоюючись за своє життя і свободу. Це пов’язано з тим, що напередодні трьох активісток викликали на допит у кримінальному провадженні про незаконне поводження зі зброєю. У Femen вирішили, що зі статусу підозрюваних їх перевели у статус обвинувачених. В міліції сказали, що такого наміру не мали.

2014, неділя

– У Сніжному терористи закатували військового комісара, підполковника Володимира Московку – він помер під час показової екзекуції українських військовослужбовців. А 10 російських десантників, яких українські бійці затримали 25 серпня у Донецькій області, повернули додому.

– В Євросоюзі закликали Росію негайно вивести свої війська з України. Європейська Рада підкреслила важливість негайної реалізації мирного плану президента Петра Порошенка. В свою чергу президент РФ Володимир Путін закликав українську владу провести переговори з питань державності так званих "ДНР" та "ЛНР".

– З оточення під Іловайськом продовжують виходити українські військовослужбовці.

2015, понеділок

Парламент ухвалив у першому читанні внесення змін у Конституцію щодо децентралізації влади. Свої голоси віддали 265 депутатів. Проти виступили "Самопоміч", Радикальна партія та "Батьківщина", представники яких заявили про зраду і голосування в інтересах Росії. А спікер Володимир Гройсман порівняв зміни до Конституції зі скасуванням рабства в США. Президент Петро Порошенко виступив із зверненням, в якому пообіцяв, що фінальне рішення щодо цих змін буде залежати від того, наскільки Росія виконуватиме Мінські угоди.

Тим часом під Радою відбувалися сутички противників децентралізації. Один з протестувальників кинув бойову гранату. Троє нацгвардійців загинули, ще один помер від отриманих ран у вересні. Понад ста правоохоронців були госпіталізовані.

Міністр МВС Арсен Аваков заявив, що гранату кинув боєць добровольчого батальйону "Січ" Ігор Гуменюк. "Я прямо звинувачую Олега Тягнибока і його партію "Свобода". Я вважаю, що це злочин, а не політична позиція", – сказав Аваков. "Протест людей нікому не зупинити, ні Тягнибоку, ні Авакову ні будь-кому іншому. Це народ висловлює свій протест проти ганебної, зрадницької влади", – відповів Тягнибок.





2016, середа

– З 952 осіб, що були за рік притягнені до відповідальності за корупцію, 128 отримали реальні тюремні строки, а набули сили лише 33 вироки. З цих 952 – лише троє є чиновниками категорії А.

– НАЗК вирішило запустити систему електронних декларацій. Голова Держспецзв’язку Леонід Євдоченко особисто передав голові НАЗК атестат відповідності комплексної системи захисту інформації е-декларування.

Запуск системи е-декларування був ключовою перепоною для впровадження безвізового режиму з ЄС.

Рустем Халілов, для УП