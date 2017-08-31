Україна і Нідерланди обміняються даними по MH-17

Україна і Нідерланди планують обмінятися інформацією у справі про збитий в 2014 році малайзійський Боїнг-777 рейсу MH-17, що допоможе офіційному Києву в позові проти РФ.

Про це в ефірі "5 каналу" повідомила заступниця голови українського міністерства закордонних справ Олена Зеркаль, пише DW.com.

За її словами, меморандум про обмін даними підпишуть найближчим часом.

"Голландці не хочуть, щоб проведена робота була поставлена під сумнів. Ми зараз працюємо над підписанням меморандуму про обмін інформацією, оскільки збитий Boeing є частиною нашого позову до Росії щодо фінансування тероризму, а саме - постачання зброї для ураження цього літака", - повідомила Зеркаль.

На початку липня Україна і Нідерланди підписали двосторонню угоду про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних з катастрофою літака "Боїнг-777" на Донбасі в 2014 році. Вона дозволяє здійснювати судове переслідування винних за загибель всіх жертв з 17 країн світу.

Нагадаємо, винні у катастрофі літака "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17, який був збитий над Донецькою областю, понесуть покарання відповідно до законодавства Нідерландів.

Рішення про розгляд справ підозрюваних у Нідерландах спільно ухвалили Нідерланди, Бельгія, Австралія, Малайзія та Україна, представники яких входять до Об'єднаної слідчої групи (JIT), що розслідує збиття літака.

Як відомо, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), упав у Донецькій області 17 липня 2014 року – загинули 298 осіб.

Міжнародна команда з розслідування цієї катастрофи дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.