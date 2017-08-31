В РФ погрожують відповісти на видворення пропагандистки "Первого канала"

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Четвер, 31 серпня 2017, 03:43

Комісія Ради федерації з інформаційної політики розгляне і запропонує конкретні заходи у відповідь на видворення з України співробітниці російського "Первого канала" Анни Курбатової.

Про це заявив голова зазначеної комісії Олексій Пушков.

"На першому ж засіданні комісія Ради Федерації з інформаційної політики розгляне і запропонує конкретні заходи у відповідь на викрадення і висилку Курбатової", - написав він у twitter.

У попередньому записі в twitter Пушков заявив, що Росія може вислати кількох українських журналістів.

Як повідомлялось, російські ЗМІ заявили про "викрадення" Анни Курбатової в Києві. Однак, насправді російська пропагандитска була затримана СБУ для примусового видворення з України. Їй заборонено в’їзд на територію нашої держави на три роки.

Теми: Росія пропаганда
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