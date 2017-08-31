АТО: Обстріли на Донеччині тривають, на Луганщині тихо

Загалом від початку доби незаконні збройні формування 19 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Втрат серед українських бійців немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку. Тут після 18 години бойовики з гранатометів відкривали вогонь по українських позиціях в Авдіївській промзоні та біля шахти Бутівка. А на підступах до Зайцевого і Кам’янки злочинці застосовували стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети.

На Приморському напрямку активність противника була зафіксована лише на околицях Водяного. Тут злочинці тричі обстріляли опорні пункти ЗСУ з великокаліберного кулемету.

На Луганському напрямку упродовж усієї доби зберігалася тиша.

Як відомо, у зв’язку з початком нового навчального року на Донбасі оголошено чергове перемир’я.