Шторм в США забрав життя 35 людей

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Четвер, 31 серпня 2017, 08:09

Тропічний шторм "Гарві" в Техасі забрав життя щонайменше 35 осіб, 17 залишаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляє Національний центр ураганів в США, "Гарві" послабився до тропічного шторму в середу ввечері, але катастрофічна і небезпечна для життя повінь триватиме в Х'юстоні і в південно-західній Луїзіані до кінця тижня.

Останнім зареєстрованим випадком смерті була подружня пара, яка потонула, намагаючись проїхати по затопленій дорозі під Симонтоном.

Також в місцевій поліції повідомили, що 17 осіб залишаються зниклими безвісти.

За прогнозами очікується  опади ще 10-20 см і штормові хвилі до 1,2 м уздовж західної частини узбережжя в Луїзіані.

Теми: США стихійне лихо
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