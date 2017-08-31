Українські рятувальники допомагають Грузії гасити пожежі
Авіація Державної служби з надзвичайних ситуацій України надає допомогу Грузії у ліквідації пожеж у гірській місцевості.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС 31 серпня.
"Протягом 30 серпня літаком ДСНС Ан-32П здійснено 2 вильоти для гасіння пожеж у гірському районі на північ від с. Абастумані (Грузія). Однак через складні погодні умови робота авіації призупинялася", – повідомляє відомство.
Літак перебуває у постійній готовності до застосування в аеропорту Кутаїсі та за сприятливих погодних умов продовжить гасіння.
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