Українські рятувальники допомагають Грузії гасити пожежі

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Четвер, 31 серпня 2017, 09:19

Авіація Державної служби з надзвичайних ситуацій України надає допомогу Грузії у ліквідації пожеж у гірській місцевості.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС 31 серпня.

"Протягом 30 серпня літаком ДСНС Ан-32П здійснено 2 вильоти для гасіння пожеж у гірському районі на північ від с. Абастумані (Грузія). Однак через складні погодні умови робота авіації призупинялася", – повідомляє відомство.

Літак перебуває у постійній готовності до застосування в аеропорту Кутаїсі та за сприятливих погодних умов продовжить гасіння.

Теми: Грузія стихія ДСНС
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