У київському метро останній день для обміну жетонів

З 1 вересня у київському метрополітені можна буде користуватися лише синіми жетонами.

Про це заявила речник "Київського метрополітену" Наталія Макогон в коментарі "112 Україна", передає "Укрінформ".

31 серпня до 19:00 кияни можна обміняти зелені жетони для проїзду в метро на сині в чотирьох центрах на станціях столичної підземки.

За її словами, обмін жетонів у зв'язку з подорожчанням проїзду в підземці проводитися або пропорційно, або з доплатою. З 1 вересня обмін жетонів стане неможливим.

"У нас працюють чотири центри. Це станції "Майдан Незалежності", "Політехнічний інститут", "Дарниця" та "Дорогожичі", де з 8.00 до 19.00 можна обміняти всі зелені жетони. Вони обмінюються або пропорційно, або з доплатою. Наприклад, якщо у вас 5 зелених жетонів, то ви отримуєте 4 синіх, або якщо у вас 1 зелений жетон, то потрібно буде доплатити 1 грн. Завтра в обігу будуть тільки сині жетони", - заявила вона.

"У принципі, ми жетон виводимо з обороту. Більшість наших пасажирів уже користуються картками", - додала Макогон.

Вона також зазначила, що станом на 31 серпня пасажири столичної підземки обміняли понад 100 тис жетонів.

Як відомо, з 15 липня вартість проїзду у метрополітені підвищилася до 5 гривень.