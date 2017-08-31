Білорусь підтвердила перетин кордону українцем Грибом

Білоруська сторона підтвердила факт перетину кордону українцем Павлом Грибом при в'їзді в Білорусь 24 серпня.

Про це заявив офіційний представник Державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський, інформує білоруська служба "Радіо Свобода".

"Цей громадянин дійсно перетнув державний кордон Республіки Білорусь 24 серпня в пункті пропуску "Нова Гута" в установленому законодавством порядку. Претензій з боку прикордонної служби Білорусі до цієї особистості не було", – сказав БелТА Антон Бичковський.

Офіційну відповідь Державного прикордонного комітету спрямовано Державній прикордонній службі України, яка ініціювала запит щодо Гриба.

Бичковський уточнив кореспонденту "Свободи", що інформації про виїзд з Білорусі на даний момент у білоруської сторони немає.

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі кажуть, що поки не мають якихось заяв родичів про зникнення українця Павла Гриба.



Прес-секретар білоруського відомства Костянтин Шалькевич так відповів кореспонденту "Свободи" на це запитання:



"Станом на 29 серпня, за уточненою інформацією, заяви про його зникнення безвісти не було. Тому на якій підставі ми повинні проводити якісь заходи? Можливо зараз щось і надійшло, але у мене цієї інформації немає, потрібно уточнювати. Якщо хтось із родичів за ці два дні звертався із заявою, тоді буде і відповідний коментар".

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін планує 31 серпня в Будапешті обговорити з білоруським колегою Володимиром Макєєвим справу зниклого Павла Гриба.

Як відомо, 27 серпня колишній український офіцер, а нині військовий капелан Ігор Гриб заявив, що його 19-річний син Павло 24 серпня поїхав до Білорусі і зник.



Гриб дізнався, що його син перебуває в російському розшуку за звинуваченням у терористичній діяльності. Інформацію про затримання у правоохоронних органах Білорусі Грибу не підтвердили.



Батько впевнений, що юнака викрала ФСБ РФ через його патріотичні погляди, виманивши його на територію Білорусі за допомогою дівчини-росіянки.



Консул України в Мінську повідомив, що Павла Гриба немає серед затриманих у СІЗО Білорусі.



Посольство України в Мінську направило ноту в МЗС Білорусі, щоб з'ясувати місцеперебування Павла Гриба.

29 серпня 17-річна росіянка з Сочі зізналася, що запросила українця Павла Гриба в Білорусь під тиском співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

30 серпня Ігор Гриб заявив, що планує звернутися до білоруських правоохоронців із заявою про зникнення сина Павла.

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль зазначає, що білоруська сторона не забезпечує належного рівня співпраці у зв’язку з пошуком зниклого українця.

За деякою інформацією, Павло Гриб може перебувати в управлінні ФСБ в Краснодарі.