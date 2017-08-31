ЗМІ: Вілла Януковича в Криму перейшла до людей, пов'язаних із друзями Путіна

Недобудована резиденція Віктора Януковича в анексованому Криму перейшла у власність фірм, пов'язаних із найближчим оточенням Володимира Путіна.



Про це повідомляють автори розслідування волонтерського проекту "Муніципальний сканер".



Колишня база відпочинку була приватизована сім'єю Януковичів у 2007 році одночасно з "Межигір'ям" під Києвом. Після придбання по периметру поставили паркан, вирубали реліктові дерева й почали будівництво.



Із 2007 року територія "гнізда" Януковичів перейшла від ТОВ "Арктур-Крим" до севастопольського ТОВ "Норд-2007", яку теж контролює "сім'я" екс-президента. Із грудня 2014 року 99,8% компанії належить кіпрській компанії LEOLYTA TRADING LTD, якою з 2011 року володіє Zercal Trading Ltd з Британських Віргінських островів.



За даними волонтерів, після анексії Криму резиденцію Януковичів на півострові будували далі, хоча в лютому 2015 року прокуратура Севастополя перевіряла будівництво і звернулася до суду про знесення самовільних будівель (котельня, берегоукріплення, КПП) на території вілли.



18 травня 2015 року суд постановив їх знести, але Севастопольський міський суд скасував рішення – і нічого зносити не стали.

У січні 2016 року губернатор Сергій Меняйло (нині – представник Путіна в Сибіру) заявляв, що домагається знесення паркану навколо вілли на мисі Айя, і заявив, що вона може бути передана російській владі.

"Ми призупинили там всі роботи. Вони побудували паркан, там проходить альпіністська стежка. Ми подали в суд, щоб паркан знесли. Зараз цим питанням займаються на федеральному рівні. Швидше за все, об'єкт стане державним майном. Подальше призначення буде вирішуватися на державному рівні", – говорив він тоді, але паркан досі не знесено.



У лютому 2016 року ТОВ "Норд-2007" оформило в Росреєстрі право власності на земельні ділянки та будівлі на території вілли. У травні 2016 року всі об'єкти перейшли у власність ТОВ "Шанс" із Санкт-Петербурга, власником якої значиться Ірина Шіпачова.



16 червня 2017 року ТОВ "Шанс" продала віллу на мисі Айя ТОВ "Берег", а земельні ділянки під віллою – віддали в оренду цій фірмі, створеній 31 травня цього року.



Згідно з даними Росреєстру, будівництво вілли на мисі Айя триває і виконано вже на 70-90%.



Гендиректор "Берега" – Павло Зайцев, який керує і власником цієї компанії – АТ "Голден гейт".



Також Зайцев є співзасновником НП "Відродження морських традицій" разом із членом ради директорів АБ "Росія" Дмитром Мансуровим; гендиректором НП "Розвиток Ринку Ефективних Інвестицій" Геннадія Тимченка (співвласник банку "Росія") і Петра Колбіна (колишній акціонер Gunvor, друг Володимира Путіна з 1954 року); співзасновником НП "Відродження традицій і культури заміського відпочинку "Південний парк" разом із Миколою Шамаловим (співвласник банку "Росія").