Українці при зіткненні потягів у Польщі не постраждали

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Четвер, 31 серпня 2017, 12:35

Громадян України немає серед постраждалих внаслідок зіткнення поїздів у Польщі.

Про це інформує Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України у Twitter.

"Консул України у Гданську повідомляє про відсутність українців серед постраждалих унаслідок зіткнення потягів 30 серпня", – сказано в повідомленні.

Телефон для екстреного зв'язку у Польщі: +48607654333.

Раніше стало відомо, що на залізничній станції "Сментово" на півночі Польщі вантажний поїзд зіткнувся з пасажирським, у наслідок чого постраждали 28 пасажирів, зокрема 15 дітей.

Теми: Польща надзвичайна подія
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