В ГПУ не знали, що йдуть до приймальні Добродомова

В Генпрокуратурі не знали, що йдуть обшукувати приймальну нардепа Дмитра Добродомова, оскільки вона офіційно не зареєстрована.

Про це "Українські правді" повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган

"Про те, що це приймальня Добродомова, ніде не було вказано. Тому генеральний прокурор попросив Добродомова офіційно зареєструвати цю приймальню, аби наступного разу не було таких інцидентів, коли слідчі зайшли в офіс, який виявився приймальнею народного депутата", - сказала Сарган.

Також вона не прокоментувала, чи Шевченко Ірина Вікторівна, яка, за твердженням Добродомова, є власницею орендованого приміщення його офісу, проходить у справі Курченка.

"Я вам щодо суті обшуків зараз нічого повідомити не можу, тому що слідчі не надали нам інформації, яку ми можемо оприлюднити зараз", - зазначила Сарган.

Водночас Добродомов у Facebook оприлюднив ухвалу суду, за якою ГПУ з СБУ хотіли провести обшуки. Документ підтверджує, що справа стосується газових схем Сергія Курченка.

В ухвалі написано, що кримінальне провадження №12013220540000400 у цій справі зареєстровано 31 січня 2013 року.

"У період з березня 2010 року по лютий 2014 року учасники злочинної організації Януковича В.Ф, до якої ввійшов структурний підрозділ під керуванням Курченка С.В., за безпосередньої участі та сприяння останнього … спланували і організували вчинення низки особливо тяжких та пов’язаних із ними злочинів", - зазначено в ухвалі.

В ухвалі також вказано, що до злочинів були причетні службовці з Міненергетики, Мінекономіки, Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України".

Зокрема зазначено, що злочинна група через фіктивне підприємство та зловживання службовим становищем заволоділа скрапленим газом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укргазвидобування", що спричинило цим підприємствам шкоду на суму понад 2 млрд 196 млн гривень.

Як відомо, у кримінальному провадженні з номером 12013220540000400 розслідують корупційні схеми олігарха-втікача Сергія Курчинка.

Як повідомлялося, 31 серпня позафракційний нардеп Дмитро Добродомов заявив, що його депутатську приймальні у Києві на вул. Козловського, 4 намагались обшукати співробітники Служби безпеки та Генпрокуратури.

Генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що обшуки повинні були провести у справі Курченка, і це приміщення належить співучаснику схем.