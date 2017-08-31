Нацполіція шукає ДНК Димінського - ЗМІ

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Четвер, 31 серпня 2017, 15:07
mediaport.ua

Слідчі поліції ведуть пошук біологічних зразків бізнесмена, президента футбольного клубу "Карпати" (Львів) Петра Димінського.

Про це повідомляють Українські новини з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"Сьогодні проводяться слідчі дії в автомобілі Димінського. Шукають і збирають його біологічні зразки. Слідчі також хочуть оперативним (таємним) шляхом отримати такі біологічні зразки бізнесмена для порівняння", - повідомив співрозмвоник.

За його словами, можливо, за місцем проживання Димінського будуть проводитися такі заходи для виявлення.

"Українська правда" звернулась за коментарем до прес-секретаря Національної поліції Ярослава Тракало. Він пообіцяв повідомити інформацію стосовно пошуку біологічних даних Димінського згодом.

Як відомо, ДТП за участю автомобіля бізнесмена, сталася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.

Власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський був на місці аварії. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Після цього Димінський вилетів до Женеви і не явився на допит до Нацполіції. Його адвокат повідомив, що не знає, коли той повернеться в Україну.

Яна Міланова, УП

Теми: ДТП поліція
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