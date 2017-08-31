Осінь почнеться для частини України дощами й прохолодою

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Четвер, 31 серпня 2017, 15:19

1 вересня у східній частині України очікуються дощі, на Полтавщині, Дніпропетровщині та Харківщині очікується лише 15-17 градусів тепла.

Решті території країни Укргідрометцентр прогнозує теплішу п’ятницю.

Найтепліше буде у західних областях, на Закарпатті навіть до 29 градусів. У столиці та Київській області очікується вдень 19-21 градус.

Перша ніч осені буде найтеплішою на півдні і сході України. А в Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях вночі повітря охолоне до 8-10 градусів.

Погода 1 вересня
Погода 1 вересня

На вихідні дещо потеплішає. За попереднім прогнозом, у суботу дощитиме на заході та сході, а в неділю грози прогнозують західним областям країни.

Олена Рощенко, УП

Теми: погода
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