Осінь почнеться для частини України дощами й прохолодою

1 вересня у східній частині України очікуються дощі, на Полтавщині, Дніпропетровщині та Харківщині очікується лише 15-17 градусів тепла.

Решті території країни Укргідрометцентр прогнозує теплішу п’ятницю.

Найтепліше буде у західних областях, на Закарпатті навіть до 29 градусів. У столиці та Київській області очікується вдень 19-21 градус.

Перша ніч осені буде найтеплішою на півдні і сході України. А в Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях вночі повітря охолоне до 8-10 градусів.

Погода 1 вересня

На вихідні дещо потеплішає. За попереднім прогнозом, у суботу дощитиме на заході та сході, а в неділю грози прогнозують західним областям країни.

Олена Рощенко, УП