НАЗК взялося перевіряти декларації Дейдея

Національне агентство по запобіганню корупції початок повну перевірку електронних декларацій народного депутата від "Народного фронту" Євгенія Дейдея за 2015 і 2016 роки.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні агентства 31 серпня, передають "Українські новини".

Перевірку розпочато на підставі інформації, отриманої від Генеральної прокуратури.

Відзначається, що 28 липня НАЗК розглядало це питання, проте не змогло прийняти рішення в зв'язку з тим, що на той час заступник голови агентства Руслан Радецький проголосував проти повної перевірки.

Як відомо, антикорупційні органи звинувачували Дейдея в тому, що він спробував приховати купівлю квартири і двох авто за незрозуміло де взяті гроші.

Для цього він оформив на дружину Інгу Дейдей "кредит", взятий у Ігоря Лінчевського, помічника свого однопартійця Дениса Дзензерського.

За даними ГПУ, у період з 18 грудня 2014 до 26 грудня 2016 року Євген Дейдей набув у спільну сумісну власність з дружиною офіційно підтверджених активів на суму 6 133 690.95 грн., що у понад 4,2 рази перевищує сукупний дохід подружжя.

Водночас Верховна Рада не дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Дейдея, якого підозрюють у незаконному збагаченні.