Україна закликала Польщу вирішити в дусі добросусідства паспортний скандал

Україна закликала Польщу вирішити в дусі добросусідства питання щодо зображення на нових польських паспортах Меморіалу орлят у Львові.

Про це йшлося під час зустрічі міністрів закордонних справ України та Польщі, повідомляє прес-служба МЗС.

Дипломати зустрілися в рамках засідання країн "Вишеградської групи" та "Східного партнерства" у Будапешті 31 серпня. Під час зустрічі окрему увагу приділили питанням спільної історії.

"Українська сторона наголосила на суперечливості ідеї щодо зображення цвинтаря орлят у Львові на нових польських паспортах та підкреслила необхідність вирішення цього питання в дусі добросусідства", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, наступного року до сторіччя незалежності у Польщі буде випущено паспорт у новому дизайні, на сторінках якого може з’явитися Меморіал орлят у Львові та розташовані у Вільнюсі Святі ворота, відомі як Ворота Світанку або Остра брама.

У відповідь на ініціативу Польщі глава МЗС Литви викликав тимчасового посла Польщі і попередив, що такого не повинно бути.

У Міністерстві закордонних справ України вручили ноту протесту послу Польщі в Україні Яну Пєкло, повідомивши, що останні дії Варшави негативно вплинуть на двосторонні відносини.

Остаточне рішення про те, які зображення будуть розміщені в новому польському паспорті, буде прийняте у вересні.

Європейська правда