Мера Ірпеня підозрюють у причетності до загибелі людини 6 років тому

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Четвер, 31 серпня 2017, 22:25

Прокуратура Київської області повідомила про підозру меру Ірпеня Володимиру Карплюку у порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві.

Про це йдеться у повідомленні прокуратури на офіційному сайті.

Підозра стосується правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 "порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, якщо це порушення спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки" КК України.

"Зокрема, встановлено, що В. Карплюк, у 2011 році, перебуваючи на посаді директора ТОВ "Сарафан" та будучи особою, яка зобов'язана дотримуватися правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, достовірно знаючи, що вказане товариство не має ліцензії на будівельну діяльність та Дозволів на виконання робіт з підвищеною небезпекою при виконанні будівельно-монтажних робіт, умисно порушив вимоги Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Держгірпромнагляду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "підозрюваний не призначив працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, ведення робіт за проектами виконання робіт або технологічними картами, що в свою чергу призвело до аварії гусеничного крану та падіння його стріли на будівлю й людей".

В прокуратурі повідомили, що внаслідок аварії одна людина загинула на місці події, а інша отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Також там додали, що санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі строком до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Українська правда

Теми: Ірпінь місцева влада прокуратура
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