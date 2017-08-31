Найголовніше за день

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Четвер, 31 серпня 2017, 23:02

Добірка найважливіших новин за 31 серпня на Українській правді.

Про замахи на Порошенка. Служба безпеки України розслідує 2 кримінальні провадження за фактами можливого замаху на життя президента Петра Порошенка.

Про Гриба. Білоруська сторона підтвердила факт перетину кордону українцем Павлом Грибом при в'їзді в Білорусь 24 серпня.

Про Булаха. У поліції стверджують, що побиття депутата Харківської облради, голову "Харківського антикорупційного центру" Дмитра Булаха бачили 5-6 перехожих, їх просять звернутись в поліцію.

Про Димінського. Вилучені з автомобіля бізнесмена Петра Димінського біологічні зразки будуть відправлені на молекулярно-генетичну, автотехнічну та інші експертизи.

Про підроблений диплом. Керівнику апарату Київської міської державної адміністрації оголосили підозру за фактом використання завідомо підробленого документу.

Про лоукости. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян чекає, що в наступному році в Україні запрацюють три авіакомпанії - EasyJet, Eurowings і Ryanair.

Про Велику Британію. Велика Британія не хоче дотримуватися фінансових зобов'язань щодо третіх країн після виходу зі складу Європейського союзу, в тому числі щодо України.

Теми: Порошенко кримінал поліція
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