5 військових частин одночасно перейдуть на нове харчування

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Четвер, 31 серпня 2017, 23:31

1 вересня 5 військових частин переходять на нову систему харчування.

Про це повідомив у Facebook помічник міністра оборони Юрій Бірюков.

"Завтра починається п'ятисерійний гастроблокбастер - 5 військових частин завтра планово переходять на нову систему харчування. Там де армійські кухаря, де каталог з 350 типів продуктів, там де елементи шведського столу. П'ять частин, одночасно", - написав він.

"Але ж це лише перший масовий перехід, нас ще чекають виклики в жовтні, листопаді, грудні. Про 2018 рік взагалі думати страшно", - додав Бірюков.

За його словами, "нова система харчування вимагає ремонту харчоблоку, нового обладнання, отримання контролю над приміщеннями".

Бірюков повідомив, що 1 жовтня перейдуть на нове харчування ще шість частин, 15 жовтня – ще дві.

Як відомо, у січні року міністр оборони Степан Полторак, говорячи про оборонну реформу, заявив, що протягом року 25 військових частин перейдуть на оновлену систему харчування.

Українська правда

Теми: армія реформи
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