Адвокат: "Суд" у справі Семени відхилив всі клопотання захисту

На засіданні у справі кримського журналіста Миколи Семени 3 серпня в підконтрольному Кремлю Залізничному суді Сімферополя відхилили всі клопотання захисту.

Про це повідомив адвокат Семени Олександр Попков, передає "Крим.Реаліі".

"Ми хотіли запросити у органів ФСБ методичні рекомендації, на які посилалася експерт-лінгвіст ФСБ. За її словами, в рекомендаціях були граматичні помилки. Ми засумнівалися, що там можуть бути помилки. Нам суд відмовив", - зазначив Попков.

Адвокат додав, що також було відхилено клопотання про виключення неприпустимих доказів.

"Співробітники ФСБ навчилися управляти простором і часом. Вони виконували доручення слідчого, направлене 15 вересня, а за документами виконали днем раніше 14 вересня. При цьому документи отримали з майбутнього – 18 числа. Ми просили виключити їх, тому що це порушує КПК і безліч законів, але суд нам відмовив. І прокурор не зміг пояснити, як документи вийшли і з минулого, і з майбутнього", - розповів Попков.

За словами адвоката, також суд відмовив у клопотанні про запит правової допомоги з материкової частини України, для того, щоб допитати керівника Крим.Реаліі Володимира Притулу і фахівця-політолога Михайла Савву, які знаходяться на материку. Як розповів Попков, суд не вважав ці свідчення важливими.

Наступне засідання призначене на 14:00 31 серпня.

Як відомо, навесні 2016 року в Криму відбулися масові обшуки, в тому числі, у незалежних журналістів, яких підозрювали у співпраці з "Крим.Реалії".

Відносно Миколи Семени порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Слідство цієї країни заборонило йому залишати півострів.

Кримінальна справа, складена слідчими, складається з 6 томів.

На допиті ФСБ Семена заявив, що в своїх матеріалах реалізовував право на "свободу вираження поглядів".