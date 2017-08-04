Прикордонники за перші 6 місяців затримали понад тисячу мігрантів

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П'ятниця, 4 серпня 2017, 04:44

Співробітники Держприкордонслужби України в першому півріччі 2017 року затримали 1059 нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.

Відзначається, що 314 осіб були затримані за незаконний перетин кордону, а решта - за порушення правил перебування іноземців в Україні та інші правопорушення.

"Варто зазначити, що найбільше – 717 нелегальних мігрантів затримано на кордоні з Молдовою. Тоді як на кордоні з країнами ЄС затримано 272 нелегали, із них найчастіше незаконних мігрантів прикордонники зупиняли  на кордоні зі Словаччиною, Польщею, Угорщиною та Румунією", - йдеться в повідомленні.

За статистикою, серед затриманих найбільше громадян Молдови, Росії, Грузії, Туреччини, Азербайджану, Бангладеш, В'єтнаму, Індії та Вірменії.

Крім того, в Україну вже не пропущено майже 2 тисячі потенційних незаконних мігрантів.

Теми: Прикордонна служба
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