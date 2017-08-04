Держдеп: США не будуть закривати очі на злочини РФ в Україні

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П'ятниця, 4 серпня 2017, 06:00

США прагнуть поліпшити відносини з РФ, але не закриватимуть очі на злочинні дії Росії в Україні.

Про це під час брифінгу у Вашингтоні заявила прес-секретар Державного департаменту США Хізер Науерт, передає "Укрінформ".

"Те, що ми хочемо знайти зони взаємодії і поліпшити відносини з Росією, де це можливо, адже вони ще і ядерна супердержава, не значить, що ми закриватимемо очі на погані дії, до яких вони залучені, такі, як в Україні", - сказала вона.

За її словами, для США дуже важливо відновити єдність і територіальну цілісність України.

"Питання України – дуже важливе і ми продовжуватимемо вимагати відповідальності Росії. Ми щойно призначили Курта Волкера, аби він розібрався із частиною проблем", - зазначила Науерт.

Теми: США Росія
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