Туск ставить під сумнів європейське майбутнє Польщі

Європейське майбутнє Польщі невизначене.

Про це заявив президент Європейської ради, екс-прем’єр Польщі Дональд Туск, пише Європейська правда із посиланням на Reuters.

"На сьогодні є питання про європейське майбутнє Польщі. Я розумію поляків, які переживають через суди чи європейське майбутнє Польщі", - сказав Туск.

І хоча деякі поляки вважають судову систему країни корумпованою, інші бачать у зусиллях влади з реформування спробу обмежити демократію.

"Є багато питань, у яких дії польського уряду виглядають суперечливими з точки зору ЄС, в тому числі з точки зору Будапешта", - зазначив глава Європейської ради, нагадавши, що не всі кроки Польщі знаходять підтримку навіть серед її найближчих союзників, якими є Угорщина і уряд Віктора Орбана.

Крім того, Туск розкритикував уряд Беати Шидло за продовження вирубки Біловезької пущі попри рішення Суду ЄС.

Нагадаємо, Європейська комісія розпочала процедуру притягнення до відповідальності Польщі за порушення законодавства ЄС через судову реформу. Варшаві дали місяць, щоб дати відповідь на зауваження Брюсселя.