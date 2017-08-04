Частина українців, що потрапили під каменепад в РФ, шпиталізовані

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П'ятниця, 4 серпня 2017, 11:06

Двоє з сімох українських мандрівників, на яких 3 серпня обвалилося каміння в горах Північної Осетії, були госпіталізовані до російської лікарні.

Про це повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України у Facebook.

"Зранку 4 серпня 2017 року з перевалу Допах у Дигорській ущелині рятувальна служба здійснила евакуацію двох громадян України, які постраждали внаслідок каменепаду. Потерпілі госпіталізовані до клінічної лікарні м. Владикавказ", - йдеться в повідомленні.

За даними служби, решта українських туристів – п’ятеро осіб - у супроводі рятувальників спускаються до гірської туристичної бази, де їм буде надано необхідну допомогу.

Як повідомлялося, 3 серпня вранці група туристів із Одеси потрапила під каменепад в горах Північної Осетії, у результаті чого двоє постраждали.

Українська правда

Теми: Росія надзвичайна подія туристи
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