Жителі Донбасу в більшості не обрали партію, але "Опоблок" лідирує

Значна частина мешканців підконтрольних Києву територій Луганської і Донецької області не визначилася із політичними вподобаннями.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва" у липні 2017 року.

Вказується, що проведення позачергових парламентських виборів переважно підтримують у Донецькій області (підтримують 51%, не підтримують 41%) і не підтримується у Луганській (підтримують – 32,5%, не підтримують 46%).

Готовність взяти участь у виборах висловили 56,5% у Луганській області і 52% у Донецькій.

Згідно зі звітом, у Луганській області 24% мешканців не готові брати участі у виборах і ще 43,5% не обрали жодної з партій (у сумі – 68%).

Серед політичних партій у Луганській області впевнено долає виборчий бар’єр лише партія "Опозиційний блок" (12,8% серед тих, хто готовий взяти участь у виборах). Мають шанси здолати бар’єр також Радикальна партія Олега Ляшка (4,1%) та партія "За життя!" (3,8%).

Загалом серед потенційних виборців не визначилися з вибором у Луганській області 57,4%.

"У Донецькій області визначеність дещо вища, ніж у Луганській: не брали би участі у виборах 34%, не визначилися серед усього населення – 18%. Серед політичних партій лідером є партія "Опозиційний блок" – за неї готові проголосувати 12,2% потенційних виборців", - сказано у звіті.

"Виборчий бар’єр долають партія "Батьківщина" (7%), "За життя!" (7%), мають шанси здолати бар’єр також партія "Наш край" (4,9%), Радикальна партія Олега Ляшка (4,9%), партія "Рух нових сил" (4,3%), "Самопоміч" (3,7%), Блок Петра Порошенка "Солідарність" (3,7%)", - повідомили в організації.

Не визначилися у Донецькій області серед тих, хто має намір брати участь у виборах, 28%.

Опитування було проведено на підконтрольній Україні території із залученням мережі фірми "Ukrainian Sociology service" 1-11 липня 2017 року Донецької області і 8-26 липня - в Луганській. У кожному з регіонів опитано по 500 респондентів.

Похибка вибірки становить 4,6%.

Українська правда