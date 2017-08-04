Жителі Донбасу в більшості не обрали партію, але "Опоблок" лідирує

432 перегляди
П'ятниця, 4 серпня 2017, 12:42

Значна частина мешканців підконтрольних Києву територій Луганської і Донецької області не визначилася із політичними вподобаннями.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва" у липні 2017 року.

Вказується, що проведення позачергових парламентських виборів переважно підтримують у  Донецькій області (підтримують 51%, не підтримують 41%) і не підтримується у Луганській (підтримують – 32,5%, не підтримують 46%).

Готовність взяти участь у виборах висловили 56,5% у Луганській області і 52% у Донецькій.

Згідно зі звітом, у Луганській області 24% мешканців не готові брати участі у виборах і ще 43,5% не обрали жодної з партій (у сумі – 68%).

Серед політичних партій у Луганській області впевнено долає виборчий бар’єр лише партія "Опозиційний блок" (12,8% серед тих, хто готовий взяти участь у виборах). Мають шанси здолати бар’єр також Радикальна партія Олега Ляшка (4,1%) та партія  "За життя!" (3,8%).

Загалом серед потенційних виборців не визначилися з вибором у Луганській області 57,4%.

"У Донецькій області визначеність дещо вища, ніж у Луганській: не брали би участі у виборах 34%, не визначилися серед усього населення – 18%. Серед політичних партій лідером є партія "Опозиційний блок" – за неї готові проголосувати 12,2% потенційних виборців", - сказано у звіті.

"Виборчий бар’єр долають партія "Батьківщина" (7%), "За життя!" (7%), мають шанси здолати бар’єр також партія "Наш край" (4,9%), Радикальна партія Олега Ляшка (4,9%), партія  "Рух нових сил" (4,3%),  "Самопоміч" (3,7%), Блок Петра Порошенка "Солідарність" (3,7%)", - повідомили в організації.

Не визначилися у Донецькій області серед тих, хто має намір брати участь у виборах, 28%.

Опитування було проведено на підконтрольній Україні території із залученням мережі фірми "Ukrainian Sociology service" 1-11 липня 2017 року Донецької області і 8-26 липня - в Луганській. У кожному з регіонів опитано по 500 респондентів.

Похибка вибірки становить 4,6%.

Українська правда

Теми: Донбас Опозиційний блок
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Доба в АТО: 21 обстріл, бойовики били з мінометів і гранатометів 4 серпня 2017, 06:57
Турчинов: На Донбасі встановлять системи блокування проросійських каналів 4 серпня 2017, 01:11
Донбас найменше з усіх регіонів підтримує вступ до ЄС – опитування 3 серпня 2017, 19:00
powered by lun.ua
Головні новини
Суд просять покарати Полякова, бо не носить браслет
Кримчанина Балуха засудили до 3 років 7 місяців колонії
Суд арештував "вертолітний майданчик Януковича" на Парковій дорозі
У Раді хочуть саджати росіян за незаконний перетин кордону України
Усі новини
Instagram дня

Мами підтримують тиждень грудного вигодовування

Такі плани

7 проектів липня, які змінять Київ найближчим часом