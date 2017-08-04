Балух: Я не хочу, щоб діти України дорікнули мені в слабкості

Кримчанин Володимир Балух, якого в п'ятницю суд в окупованому Криму засудив до 3 років і 7 місяців колонії, в своєму останньому слові перед судом назвав причиною справи проти нього любов до свободи і України.

Текст останнього слова Балуха наводить Кримська правозахисна група.

Балух виступив в суді в спокійній і стриманій манері. Він заявив, що справа проти нього повністю сфабрикована, а причина переслідування полягає у його принциповій позиції.

"Часто люди вимовляють такі слова: ось ми не жили нормально, нехай хоч діти поживуть. При цьому намагаючись заробити, благополуччя дати дітям, не розуміючи одну просту річ - поки ми своїм дітям в руки не передаватимемо не те що ідеальну державу, а хоча б прищеплене у них всередині бажання і потреба бути вільними людьми, відстоювати свою свободу і свою людську гідність, бити по морді кожного разу державу, коли вона переходить якісь рамки. І не просто бити по морді, а рухати вперед людське життя ", - сказав він.

Справу проти себе Балух назвав прикладом того, як працює держмашина.

"Друга причина - моя любов до моєї Батьківщини, до всього, з чого я складаюсь, до моєї національності, до пам'яті моїх предків, всі, кого я з них знаю, були українцями, гідними людьми, які зберігають традиції. Так нас виховували і мати з батьком. Батьківщина для мене - це те саме, що і мама, сім'я, діти ", - сказав Балух.

Він підкреслив, що не шкодує про свою позицію.

"Так ось - я не хочу, щоб життя на землі припинялася, я не хочу, щоб колись мої нащадки, діти всієї України, дорікнули мені у тому, що я десь показав легкодухість, проявив слабкість", - заявив Балух.

"Будь-яку людину можна зрозуміти, але кращі роки свого життя я все-таки прожив, і в такому віці проявляти слабкодухість я дозволити собі не можу. Тому відбувається все так, як відбувається", - сказав Балух.

Нагадаємо, в грудні 2013 року Володимир Балух вивісив над своїм будинком в кримському селі прапор України.

Відтоді почалося переслідування Балуха.

Як відомо, 4 серпня кримчанина Володимира Балуха в окупованому Криму засудили до 3 років 7 місяців колонії.

8 грудня 2016 року ФСБ провела чергові обшуки у Балуха і його матері в селі Серебрянка Роздольненського району Криму, після чого його затримали. Силовики заявили, що знайшли на даху його будинку патрони і динаміт.

24 травня МЗС України виступило із засудженням продовження арешту в Криму громадянину України Володимиру Балуху до 4 вересня і відкинув будь-які звинувачення на його адресу.

Українська правда