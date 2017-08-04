Кортеж екс-голови АП Ложкіна порушив правила і потрапив у ДТП - ЗМІ

Кортеж екс-голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна з номерами прикриття порушив правила та потрапив в аварію у провулку Рильському в центрі Києва.

Про це повідомили журналісти програми "Схеми", передає "Радіо Свобода".

"Знімальна група зняла, як 30 червня два позашляховики з кортежу Ложкіна повернули з вулиці Володимирської проти руху у Рильський провулок, який є одностороннім для проїзду, а вже за кілька хвилин журналісти побачили, що одне з двох авто стоїть на цьому провулку, зіткнувшись з таксі", - зазначають журналісти.

За їхніми словами, охоронець Ложкіна після аварії зняв з позашляховика номери, яких не виявилось у базі поліції. Як стверджують журналісти, це означає, що це номери оперативного прикриття.

"Після оформлення ДТП позашляховик на очах у поліції залишив місце пригоди без номерів", - зазначають у програмі "Схеми".

За день до аварії журналісти бачили, як кортеж Ложкіна аналогічно порушив правила дорожнього руху, виїхавши проти руху у Рильському провулку.

Окрім того, програма "Схеми" звернулася у прес-службу екс-голови АП щодо інциденту.

Прес-служба підтвердила, що Ложкін користується автомобілем Lexus LX-570, оформленим на його дружину.

"У зв’язку з отриманою оперативною інформацією право Ложкіна Б.Є. на отримання державної охорони після його звільнення з посади глави Адміністрації президента було тимчасово подовжено. Співробітники Управління державної охорони визнали доцільним використання номерних знаків прикриття. 30.06.2017 згаданий автомобіль став учасником ДТП", - зазначили у прес-службі.

Також вони повідомили, що поліція, приїхавши на місце аварії, склала протокол через порушення правил дорожнього руху автомобілем Lexus LX-570 з номерами АА 8175 ВО. Проте на чиє ім’я склали протокол у прес-службі не уточнили.

"За даними джерел програми "Схеми", коли приїхала поліція, охоронець Ложкіна пропонував оформити протокол на себе, а не на водія автомобіля", - зазначають журналісти.

Охоронець Ложкіна щось пояснює поліції

Як відомо, Борис Ложкін очолював Адміністрацію президента Петра Порошенка з 10 червня 2014-го по 29 серпня 2016 року.

Після звільнення Ложкіна Порошенко призначив його секретарем Національної інвестиційної ради.

Більше про роль Ложкіна в оточенні Порошенка читайте в матеріалі "Української правди": "Перша "трійка" Порошенка: криза управління та війни в оточенні президента"