Екс-нардеп Микола Мартиненко програв справу у швейцарських судах щодо передачі інформації українському слідству про швейцарські рахунки. На які йому надходили імовірні хабарі.

Про це повідомляє Deutsche welle.

Панамська компанія, на швейцарські рахунки якої надходили імовірні хабарі Мартиненку, судилася з прокуратурою Швейцарії, оскаржуючи передачу Україні інформації про ці рахунки.

Це випливає із судових документів, які є у розпорядженні DW. Ідеться про документи, які підтверджують надходження на підконтрольні Мартиненку рахунки 6,4 мільйона євро. Інформацію про ці рахунки запитувало Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Там підозрюють, що ці кошти були хабарами, які призначалися українським депутатам і чиновникам у зв'язку з постачанням обладнання на українські АЕС.

28 червня 2017 року Федеральний суд Швейцарії виніс остаточне рішення, яке нині стало доступним для ознайомлення у базі судових рішень країни: відхилити вимоги Мартиненка.

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