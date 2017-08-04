ЄС у п’ятницю розширить санкції проти РФ через скандал з Siemens - ЗМІ

ЄС у п’ятницю прийме рішення про розширення санкцій проти Росії через постачання компанією Siemens турбін до анексованого Криму.

Про це з посиланням на дипломатів повідомляє Reuters, передає Європейська правда

Держави ЄС мають час до вечора п’ятниці на те, щоб подати свої зауваження до чорного списку. Як сказали агентству двоє дипломатів, швидше за все жодних перешкод не буде і рішення буде прийняте.

Німеччина у липні запропонувала додати ще чотирьох громадян Росії, включно з представниками Міністерства енергетики, в чорний список. Крім того, було запропоновано ввести санкції до трьох російських компаній, у тому числі і тих, які доставляли турбіни на півострів.

ЄС потребує одностайності у введенні санкцій, і за інформацією джерела, за наполяганням Італії одне з імен було вилучене зі списку осіб, проти кого пропонуються санкції.

Росія поставила на окупований півострів чотири турбіни виробництва німецького концерну Siemens в обхід санкцій ЄС.

Siemens спершу заперечував нелегальну поставку. Однак згодом заявив, що має усі докази того, що газові турбіни були незаконно транспортовані на півострів.

Концерн вирішив зупинити поставку енергетичного обладнанняросійським державним компаніям, доки не напрацює нових правил контролю поставок.