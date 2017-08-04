Більшість росіян не хочуть скасування санкцій - РосЗМІ

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П'ятниця, 4 серпня 2017, 15:57

Абсолютна більшість росіян не відчули на собі наслідків санкцій Заходу, тому вважають, що домагатися скасування антиросійських санкцій не слід.

Про це свідчать дані опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), повідомляє Коммерсант, передає Європейська правда.

79% опитаних заявили, що не відчувають наслідків санкцій для своїх близьких і себе особисто. Тому 72% росіян впевнені, що домагатись скасування санкцій не потрібно.

Втім, респонденти таки відзначили ряд негативних наслідків від санкцій: зростання цін (66%), безробіття (10%), зростання курсу рубля (10%)  і проблеми з виплатами зарплати (9%).

Щодо нових антиросійських санкцій США, які у середу затвердив Дональд Трамп, більшість росіян вважають, що нові обмеження нічого не змінять всередині країни. 48% громадян не розраховують на зміни в країні, 28% чекають від санкцій негативних змін, 9% впевнені у їхньому позитивному впливі.

Керівник практики політичного аналізу ВЦВГД Михайло Мамонов вважає, що санкції стають для російського суспільства буденним явищем, а "їхня резонансність знижується".

Теми: Росія
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