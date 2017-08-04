Кортеж Ахметова блокував під час руху автомобіль журналістів

Кортеж олігарха Рината Ахметова блокував автомобіль журналістів програми "Схеми" під час руху.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми "Схеми", передає "Радіо Свобода".

За словами журналістів, вони зустріли кортеж олігарха у центрі Києва. Згодом вони натрапили кортеж уже на проспекті Героїв Сталінграду.

"На проспекті Героїв Сталінграду два "Мерседеси" супроводу спочатку зупинились посеред дороги, блокуючи авто знімальної групи, а згодом почали підрізати, провокуючи ДТП", - зазначають журналісти.

У програмі розповіли, що блокування тривало близько п’яти хвилин.

Як стверджують журналісти, автомобілі, які їх блокували, зареєстровані на ТОВ "Дельта-Донбас", яке займається охороною.

"Журналісти встановили, що на "Дельта-Донбас" зареєстровані й інші автомобілі з кортежу Ахметова. Кінцевим власником ТОВ "Дельта-Донбас" у реєстрі юридичних осіб зазначений Ахметов Рінат Леонідович", - зазначають вони.

Окрім того програма "Схеми" направила запит Ахметову стосовно цієї ситуації. Проте відповіді не отримала.

Як повідомлялося, 30 червня кортеж екс-голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна з номерами прикриття порушив правила та потрапив в аварію у провулку Рильського в центрі Києва.

Також журналісти програми "Схеми" кілька разів ставали свідками, як кортеж генпрокурора Юрія Луценка порушував правила дорожнього руху.

У ГПУ пояснили, що кортеж генпрокурора Юрія Луценка порушив правила дорожнього руху, не "створюючи аварійної-небезпечні ситуації", і ці порушення мали "винятковий характер".