"Вирок надто суворий": Захист оскаржить ув'язнення Балуха

101 перегляд
П'ятниця, 4 серпня 2017, 17:16

Сторона захисту українського активіста Володимира Балуха планує оскаржити вирок,  винесений йому судом в анексованому Росією Криму.

Про це заявила адвокат Ольга Дінзе, передає Крим.Реалії.

"Ми звичайно не очікували обвинувального вироку. Версія про підкидання Балуху вибухових речовин і боєприпасів не перевірялася ні в ході попереднього розслідування, ні в ході судового слідства. Ми вважаємо вирок дуже суворим, а його вина була недоведеною. Відповідно ми будемо оскаржувати вирок після його отримання", – розповіла Дінзе.

Як відомо, 4 серпня кримчанина Володимира Балуха в окупованому Криму засудили до 3 років 7 місяців колонії.

Його звинуватили в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які нібито були знайдені на горищі його будинку. Балух свою провину не визнав.

Захист українця заявила, що справу проти нього сфабриковано.

Теми: Крим анексія в'язниця
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Прикордонники: Потік людей на кордоні з Кримом впав у 3,5 рази 4 серпня 2017, 16:08
Світових лідерів закликали відреагувати на незаконне ув'язнення Балуха 4 серпня 2017, 13:30
Балух: Я не хочу, щоб діти України дорікнули мені в слабкості 4 серпня 2017, 12:55
powered by lun.ua
Головні новини
ЄС розширили санкції проти Росії через скандал з Siemens
Стало відомо, хто підтримав позбавлення Саакашвілі громадянства України
Балчун про свою відставку: "Поки можу спокійно дивитися у дзеркало"
У Добкіна арештували майно, навіть винний погреб на 200 квадратів
Усі новини
Без турфірм

Поради трьох самостійних мандрівників американским континентом

Досвід мам

4 мами про те, як і чому їхні діти не ходять до школи