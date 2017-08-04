"Вирок надто суворий": Захист оскаржить ув'язнення Балуха
Сторона захисту українського активіста Володимира Балуха планує оскаржити вирок, винесений йому судом в анексованому Росією Криму.
Про це заявила адвокат Ольга Дінзе, передає Крим.Реалії.
"Ми звичайно не очікували обвинувального вироку. Версія про підкидання Балуху вибухових речовин і боєприпасів не перевірялася ні в ході попереднього розслідування, ні в ході судового слідства. Ми вважаємо вирок дуже суворим, а його вина була недоведеною. Відповідно ми будемо оскаржувати вирок після його отримання", – розповіла Дінзе.
Як відомо, 4 серпня кримчанина Володимира Балуха в окупованому Криму засудили до 3 років 7 місяців колонії.
Його звинуватили в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які нібито були знайдені на горищі його будинку. Балух свою провину не визнав.
Захист українця заявила, що справу проти нього сфабриковано.
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