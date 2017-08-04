ГПУ передала НАБУ 40 томів нових матеріалів у справі Мартиненка

Генеральна прокуратура передала детективам Національного антикорупційного бюро 40 нових томів у справі екс-нардепа Миколи Мартиненка.

Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник у інтерв’ю журналу "Фокус", передає прес-служба НАБУ.

"Детективи Антикорупційного бюро розпочали вивчення 40 томів матеріалів, переданих Генеральною прокуратурою України щодо одного з епізодів низки проваджень, фігурантом яких є колишній народний депутат України Микола Мартиненко. Цих матеріалів у НАБУ чекали із кінця січня", - йдеться у повідомленні.

Також Ситник сказав, що зараз у цій справі триває досудове розслідування із залученням механізмів міжнародної правової допомоги.

Окрім того директор НАБУ наголосив, що відомство разом із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою завершило досудове розслідування та передало до суду 14 кримінальних проваджень.

"Одним із високопосадовців, справу якого незабаром розпочнуть розглядати у суді, є керівник Державної інноваційної фінансово-кредитної установи. Йому повідомлено про підозру у розтраті державних коштів на суму понад 16 мільйонів гривень", - сказав Ситник.

Як повідомлялося, екс-нардеп Микола Мартиненко програв справу у швейцарських судах щодо передачі інформації українському слідству про швейцарські рахунки, на які йому надходили імовірні хабарі.

Як відомо, НАБУ затримало Миколу Мартиненка 20 квітня 2017 року.

За версією слідства, ДП "Східний гірничозбагачувальний комбінат" уклало контракт із австрійською компанією Steuermann, підконтрольною Мартиненку, на поставку уранового концентрату за завищеними цінами, у результаті чого інтересам ДП в 2014-2016 роках завдали шкоди на 17,28 млн дол.

Загалом НАБУ розслідує три кримінальні провадженняу відношенні Мартиненка.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів та міністрів від "Народного фронту".

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