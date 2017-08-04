Військова прокуратура пояснила, чому під час навчань загинув боєць

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П'ятниця, 4 серпня 2017, 17:58

Один військовослужбовець загинув та 5 зазнали поранень через те, що під час навчань на полігоні у с. Дівички після пострілу зі 120-мм міномету "Сані" міна відхилилася від попередньо визначеної цілі та влучила в окоп, де перебували військові. 

Про це 4 серпня повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону. 

Зазначається, що на полігоні проводились тактичні навчання з бойовою стрільбою та тренування з управління вогнем бригадної артилерійської групи.

За фактом поранення та загибелі військовослужбовців ЗСУ військовою прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 414 КК України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення). 

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що на одному з військових полігонів Київської області в результаті розриву артилерійського боєприпасу загинув військовослужбовець, ще п’ятеро отримали травми.

Українська правда

Теми: армія жертви прокуратура
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