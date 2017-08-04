Порошенко готовий запросити іноземців розслідувати вбивство Шеремета

Президент України Петро Порошенко обіцяє докласти всіх зусиль з пошуку та залучення до відповідальності виконавців і замовників вбивства українського журналіста Павла Шеремета.

Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів, чому через рік відсутній прогрес у розслідуванні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми зустрічаємося і зі слідчими, і з родичами. Ми повинні зробити все для того, щоб і замовники, і виконавці були притягнуті до відповідальності... Ми зі свого боку, я зі свого боку зробимо все, щоб вбивці були знайдені. Я сказав, що це справа честі. І слідчі, і ми це з контролю не знімемо", - сказав Порошенко журналістам.

Він підкреслив, що на зустрічі з родичами Шеремета він просив, "щоб вони дали мені пропозиції по залученню іноземців до складу слідчої групи".

"Я із задоволенням зроблю все, щоб забезпечити прозорість і ефективність, а також можливість роботи іноземців в складі (слідчої групи - ред)", - запевнив він.

Як відомо, Павлу Шеремету підклали вибухівку під автомобіль – він загинув від вибуху вранці 20 липня у центрі Києва. Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.

Журналісти "Слідство.Інфо" у документальному фільмі "Вбивство Павла", спираючись на записи камер спостереження в районі вибуху, встановили: вибухівку вночі заклала під авто жінка, її прикривав чоловік – вони перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.

Крім того, тієї ночі під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водій останньої Ігор Устименко виявився колишнім працівником СБУ. У Службі безпеки заявили, що він не виконував завдань відомства. 15 травня Устименка допитали.

У поліції визнали, що припустилися помилок при розслідуванні вбивства Шеремета.

Комітет захисту журналістів (CPJ) констатував, що за рік розслідування вбивства Шеремета не дало результатів – і запропонував провести міжнародне розслідування. Там не виключають, що до вбивства Шеремета можуть бути причетні влади Білорусі, Росії й України.

Президент Петро Порошенко запропонував долучити міжнародно визнаного розслідувача до української слідчої групи у справі Шеремета.

Amnisty International, посол Євросоюзу та інші представники Заходу вимагають від української влади розкрити вбивство Шеремета.